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13:34, 13 июля 2023Бывший СССР

Украинский посол осудил нездоровый сарказм Зеленского

Посол Украины в Лондоне Пристайко осудил сарказм Зеленского в адрес Уоллеса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко осудил президента страны Владимира Зеленского за саркастичный ответ министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Заявление дипломата передает телеканал Sky News.

Пристайко заявил, что Уоллес может в любой момент позвонить ему и «рассказать все, что хочет», и в России не должны видеть напряжения между Украиной и НАТО. «Я не считаю, что этот сарказм (Зеленского — прим. «Ленты.ру») здоровый», — сказал он.

Ранее Уоллес заявил, что Киеву стоит выражать больше благодарности за поставленное вооружение. По его словам, украинцы часто забывают это делать из-за спешки в получении помощи. В ответ президент Украины предложил главе Минобороны Великобритании, чтобы украинцы благодарили его каждое утро за предоставленную военную поддержку. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Великобритании]», — сказал Зеленский.

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    Алевтина Запольская
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