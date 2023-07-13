Бегунья-чемпионка Семеня сделала заявление победы в ЕСПЧ

Бегунья Кастер Семеня заявила, что продолжит выступать против любой дискриминации в спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня сделала заявление после того, как выиграла дело о дискриминации из-за уровня тестостерона в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает France Press.

«Справедливость восторжествовала, но это только начало. Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте», — заявила спортсменка после победы. Она выразила надежду на то, что позиция ЕСПЧ побудит другие спортивные организации уважать достоинство и права атлетов.

11 июля ЕСПЧ постановил, что апелляция бегуньи против правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не была рассмотрена должным образом. В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени на запрет участвовать в соревнованиях для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Бегунья назвала правило по контролю тестостерона попыткой «помешать ей оставаться той, кем она является».

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.