Сотрудницу полиции уволили после секса с подчиненным в патрульной машине

В США женщину-полицейскую уволили со службы из-за секса с коллегой в патрульной машине

Сотрудницу полиции из США уволили со службы после обвинений в том, что она занималась сексом с коллегой в патрульной машине. Об этом сообщает телеканал KSAT.

Предполагаемый инцидент произошел в штате Техас в мае 2022 года между сержантом Келли Метц и ее подчиненным Патриком Бирном. На момент происшествия оба служили офисе шерифа округа Комал. Патрульную машину, в которой Метц и Бирн несли дежурство, заметил на парковке кафе прохожий по имени Дэвид Брекедж. Мужчина рассказал следователям, что «услышал стоны, похожие на звуки от сексуального удовлетворения, возле зоны, где стояла патрульная машина». Он также признался, что бросил в стекло автомобиля камень и скрылся. Впоследствии Брекеджа привлекли к административной ответственности за порчу полицейского автомобиля.

Однако ни Метц, ни Бирн не докладывали о брошенном камне и повреждениях автомобиля. Кроме того, в период времени, который указал Брекедж, у обоих оказались отключены нательные камеры. Во время допроса, Метц заявила, что в тот момент проводила с Бирном тренинг по задержанию преступников на транспорте. Женщина отвергла обвинения в сексе с подчиненным.

Впрочем, позже она призналась, что все же занималась сексом с Бирном, причем дважды, однако это происходило не в патрульном автомобиле в мае, а у нее дома в октябре и ноябре 2022 года. Она объяснила решение не рассказывать об отношениях с Бирном начальству тем, что он только начал работать в округе Комал, а их встречи носили ни к чему не обязывающий характер. По ее словам, короткий роман не предполагал дальнейшего развития.

Остается неясным, удалось ли в ходе внутреннего расследования доказать, что Бирн и Метц вступали в сексуальные отношения во время дежурства. Метц уволили за нарушения профессионального кодекса, за использование служебного положения и отключение нательных камер. Бирн после инцидента перевелся в другое отделения полиции.

Ранее сообщалось, что в США бывший полицейский попал под суд из-за секса с подростками в полицейском участке и патрульной машине. 35-летний Майкл Тобин был уволен из Департамента полиции Кларксвиля из-за заявлений двух сестер, с которыми он начал сексуальные отношения, когда одна из них была несовершеннолетней.