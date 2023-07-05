Полицейского обвинили в сексе с подростками в участке и патрульной машине

В США полицейский занимался сексом с подростками в участке и патрульной машине

В США бывший полицейский попал под суд из-за секса с подростками в полицейском участке и патрульной машине. Об этом сообщает Iowa Capital Dispatch.

35-летний Майкл Тобин был уволен из Департамента полиции Кларксвиля в марте 2022 года. В июне 18-летняя Хлои Троубридж и 20-летняя Аландрия Троубридж подали иски против Тобина и шефа полиции Барри Маки. Бывшего полицейского обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и использовании сексуальных изображений в общении с несовершеннолетними.

Хлои заявила, что они с Тобином неоднократно занимались сексом, когда ей было 16 лет. В то время она участвовала в социальной программе полиции, в рамках которой школьники присоединялись к полицейским во время их дежурства. При этом они с Тобином познакомились еще в 2020-м, когда Хлои проходила свидетелем по делу о продаже алкоголя несовершеннолетним.

Осенью следующего года Тобин случайно встретился с сестрами Троубридж в соседнем городке и угостил их ланчем. На пути домой он устроил с ними гонки на дороге, из-за чего сестры врезались в дорожное ограждение. Однако Тобин сообщил приехавшему офицеру дорожной полиции, что в аварии виноват подрезавший сестер неизвестный водитель. С тех пор Тобин и Хлои начали обмениваться сообщениями и посылать друг другу эротические фотографии, а в ноябре 2021 года у них случился первый сексуальный контакт.

Впоследствии, согласно информации в иске Хлои Троубридж, они занимались сексом в полицейском участке во время дежурств Тобина и в его рабочем автомобиле. При этом девушка заявила, что «никогда не давала согласия на секс». Тобин, по словам Хлои, активно домогался ее, что вызывало у нее дискомфорт. Она отказывалась, однако «его просьбы не прекращались и [ей] пришлось сдаться и проигнорировать свою неуверенность относительно того, чтобы вступать с ним в интимные отношения».

В марте 2022 года Хлои вызвали к директору школы, где она училась, потому что отдел информационной безопасности обнаружил на школьном сервере документ, через который Тобин обменивался с Хлои эротическими снимками. В связи с инцидентом Хлои и Аландрию Троубридж начали допрашивать полицейские. Именно тогда выяснилось, что Тобин поддерживал отношения и с Аландрией.

В своем иске Аландрия Троубридж рассказала, что начиная с августа 2021 года Тобин использовал ее интерес к карьере правоохранителя и приглашал прокатиться с ним в патрульной машине. В ходе этих поездок он увозил девушку, которой на тот момент лишь недавно исполнилось 18 лет, в лес. Там он инициировал секс, на который она не давала согласия. Таких инцидентов было не менее 48. Его домогательства, согласно иску Аландрии, прекратились лишь после увольнения Тобина из полиции.

Городские власти также еще не прокомментировали иски сестер, хотя Троубриджи выдвинули обвинения и против городских властей. По их мнению, чиновники попустительствовали происходящему и не приняли мер, хотя мэр Кларксвилля однажды видел, как Хлои делала Тобину массаж ног прямо в участке. Судебное заседание по делу назначено на 10 октября. Тобин отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница математики из США получила более пяти лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой. Из обвинительного заключения следует, что преступления совершались женщиной «во время и после уроков и как минимум однажды во время экскурсии».