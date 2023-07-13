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19:50, 13 июля 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о мошенничестве при проверке счетчиков

Эксперт Крохин: для проверки счетчиков необходимо выбирать только проверенные организации

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Чтобы не стать жертвой мошенников при проверке счетчиков, необходимо выбирать только проверенные организации для проведения соответствующих работ. Об этом и других правилах, позволяющих уберечься от злоумышленников, россиянам напомнил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин, его слова передает «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что под предлогом обязательной с 26 июня 2008 года процедуры проверки индивидуальных приборов учета воды мошенники выставляют жертвам огромные счета, фактически не предоставляя реальных услуг. По его словам, чаще всего потерпевшими становятся пожилые одинокие люди — злоумышленники приходят к ним, повреждают оборудование магнитами, а после проводят замену прибора по завышенной стоимости. При этом специалист добавил, что даже при нахождении мошенников доказать их вину и привлечь к ответственности будет практически невозможно.

«Мы пытались помочь таким обманутым пенсионерам, начали разбираться в документах и увидели, что потерпевшие подписали все бумаги и добровольно получили услуги по завышенной цене. При этом работы проводил какой-то непонятный индивидуальный предприниматель, которому разрешено снимать и устанавливать счетчики», — пояснил Крохин.

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Эксперт также рассказал, что для защиты москвичей на сайте мэра города есть раздел, в котором разъяснено, кто и как может проводить проверку счетчиков, а также в какой срок ее необходимо делать. Однако он подчеркнул, что даже в реестре аккредитованных фирм есть недобросовестные компании, обманывающие граждан.

Самый безопасный, по мнению Крохина, вариант, позволяющий обезопасить себя от злоумышленников — быть осторожными и обращаться только в проверенные организации — те, которые посоветовали родственники, близкие или по крайней мере управляющие компании. Кроме того, при выборе организации стоит обратить внимание на договоры, предлагаемые услуги и их цены. Эксперт предупредил, что при обычном поиске компании в интернете легко наткнуться на мошенников.

В июле стало известно, что летом 2023 года мошенники начали использовать в интернете новую схему — создавать сайты, предлагая услуги по изготовлению ключей. При этом ссылки на них они стали размещать в объявлениях в подъездах многоквартирных домов.

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    Полина Кислицына
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