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22:50, 13 июля 2023Мир

Захарова обвинила западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию

Представитель МИД Захарова: западные страны давят на Иорданию и рядовых сирийских беженцев
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны давят на Иорданию и сирийских беженцев и противодействуют пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек домой. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что возвращение в места постоянного проживания миллионов беженцев является важнейшим элементом урегулирования ситуации в Сирии.

«Что же препятствует ее (инициативы) реализации? По нашей оценке это, прежде всего, давление, оказываемое на правительство Иордании западными партнерами Королевства», — высказала свою позицию дипломат.

По словам Захаровой, вместо этого Амман (столицу Иордании) убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны. Кроме этого, воздействие осуществляется и непосредственно на самих беженцев, уточнила официальный представитель МИД.

«Репатриация сирийцев не вписывается в планы Вашингтона, продолжающего делать ставку на свержение законного правительства САР и дезинтеграцию Сирии», — отметила Мария Захарова.

Ранее американский обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что ограничения, введенные США против Сирии, не только не достигли нужного эффекта, но и укрепили действия президента страны Башара Асада. По мнению обозревателя The American Conservative, Вашингтону следует признать неэффективность своих решений по отношению к Сирии и изменить их вплоть до восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

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    Марина Совина
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