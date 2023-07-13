Захарова обвинила западные страны в противодействии возвращению беженцев в Сирию

Представитель МИД Захарова: западные страны давят на Иорданию и рядовых сирийских беженцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны давят на Иорданию и сирийских беженцев и противодействуют пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек домой. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что возвращение в места постоянного проживания миллионов беженцев является важнейшим элементом урегулирования ситуации в Сирии.

«Что же препятствует ее (инициативы) реализации? По нашей оценке это, прежде всего, давление, оказываемое на правительство Иордании западными партнерами Королевства», — высказала свою позицию дипломат.

По словам Захаровой, вместо этого Амман (столицу Иордании) убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны. Кроме этого, воздействие осуществляется и непосредственно на самих беженцев, уточнила официальный представитель МИД.

«Репатриация сирийцев не вписывается в планы Вашингтона, продолжающего делать ставку на свержение законного правительства САР и дезинтеграцию Сирии», — отметила Мария Захарова.

Ранее американский обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что ограничения, введенные США против Сирии, не только не достигли нужного эффекта, но и укрепили действия президента страны Башара Асада. По мнению обозревателя The American Conservative, Вашингтону следует признать неэффективность своих решений по отношению к Сирии и изменить их вплоть до восстановления дипломатических отношений с Дамаском.