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09:36, 13 июля 2023Из жизни

Схватка собаки и пробравшегося в дом леопарда попала на видео

Newsflare: пес по кличке Данго из Индии обратил в бегство пробравшегося в дом леопарда

В Индии собака сошлась в схватке с пробравшимся в дом леопардом, обратила его в бегство и попала на видео. Ролик опубликовал сайт Newsflare.

На записи с двух камер наблюдения видно, что дикое животное сначала бродило около дома, а затем забралось в комнату, где спали две собаки. Одна из них, увидев леопарда, сразу же убежала. Хищник напал на вторую и встретил неожиданное сопротивление.

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Пес по кличке Данго, которого леопард ударил лапой и попытался укусить, начал лаять и отбиваться. После этого незваный гость сразу же отступил и выбежал из комнаты.

Позже стало известно, что в драке с дикой кошкой Данго не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что леопард в индийском городе Пуна подкрался к спящему мужчине и утащил его собаку. Инцидент попал на видео.

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    Никита Савин
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