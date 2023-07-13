Схватка собаки и пробравшегося в дом леопарда попала на видео

Newsflare: пес по кличке Данго из Индии обратил в бегство пробравшегося в дом леопарда

В Индии собака сошлась в схватке с пробравшимся в дом леопардом, обратила его в бегство и попала на видео. Ролик опубликовал сайт Newsflare.

На записи с двух камер наблюдения видно, что дикое животное сначала бродило около дома, а затем забралось в комнату, где спали две собаки. Одна из них, увидев леопарда, сразу же убежала. Хищник напал на вторую и встретил неожиданное сопротивление.

Пес по кличке Данго, которого леопард ударил лапой и попытался укусить, начал лаять и отбиваться. После этого незваный гость сразу же отступил и выбежал из комнаты.

Позже стало известно, что в драке с дикой кошкой Данго не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что леопард в индийском городе Пуна подкрался к спящему мужчине и утащил его собаку. Инцидент попал на видео.

