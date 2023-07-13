Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в интернете

«Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической схеме с накруткой подписчиков в Threads

Специалисты компании «Лаборатория Касперского» предупредили россиян о мошеннической схеме, связанной с соцсетью Threads. О новом способе обмана они сообщили в разговоре с изданием «Коммерсантъ».

По словам специалистов, в интернете начали появляться мошеннические ресурсы, которые обещают бесплатно накрутить подписчиков в Threads. На этих сайтах пользователям также предлагают поучаствовать в розыгрыше призов и внести для этого платеж. Если жертва решает поучаствовать в таком розыгрыше, то теряет деньги.

Согласно другой распространившейся мошеннической схеме, пользователям предлагают вложиться в связанную с соцсетью криптовалюту Threads Coins. Однако, как уточнили в «Лаборатории Касперского», в действительности такой криптовалюты не существует.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали красть персональные данные при помощи Threads. Специалисты обнаружили более 2,5 тысячи мошеннических сайтов, выманивающих личную информацию у пользователей.

Платформа Threads была запущена компанией Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в начале июля. Приложение призвано стать конкурентом соцсети Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.