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11:28, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Мошенники начали красть данные россиян при помощи новой соцсети Цукерберга

В BiZone выявили более 2,5 тысячи выдаваемых мошенниками за связанные с Threads сайтов

Фото: Ravi Sharma / Unsplash

Мошенники начали красть данные россиян при помощи новой соцсети Threads корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), гендиректором которой является Марк Цукерберг. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по кибербезопасности компании BiZone.

В BiZone выявили более 2,5 тысячи мошеннических сайтов, которые злоумышленники выдавали за связанные с Threads страницы. По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Евгения Волошина, такие ресурсы, появившиеся на фоне запуска Threads, собирают не только персональные данные пользователей (например, адрес аккаунта и почту), но и платежную информацию.

«Мы настоятельно не рекомендуем передавать данные куда-либо вовне. Исключением могут стать только официальные ресурсы, которым вы полностью доверяете», — подчеркнул Волошин.

О том, что Meta запустила приложение Threads, стало известно 6 июля. За сутки оно стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России. Многие из пользователей новой соцсети отметили, что сервис очень похож на Twitter.

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    Олег Давыдов
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