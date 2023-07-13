Названы самые дорогие футболисты из постсоветских стран

Полузащитник «Наполи» Кварацхелия назван самым дорогим футболистом из постсоветских стран

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из постсоветских стран по версии портала Transfermarkt.

Аналитики сайта оценивали пиковую рыночную стоимость игроков с 2004 года по настоящий момент. Кварацхелия сейчас стоит 85 миллионов евро, это его лучший результат в карьере. На втором месте расположился украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик, его оценивают в 60 миллионов. Тройку замкнул его соотечественник Андрей Шевченко. В 2006 году он стоил 51 миллион.

Среди россиян самым дорогими футболистами названы хавбек «Монако» Александр Головин и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Их стоимость на пике оценивалась в 30 миллионов евро. В рейтинге они делят шестое-восьмое места с украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским.

Кварацхелия в минувшем сезоне стал чемпионом Италии вместе с «Наполи». Он также был признан лучшим игроком турнира.