Названы самые дорогие футболисты из постсоветских стран
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из постсоветских стран по версии портала Transfermarkt.
Аналитики сайта оценивали пиковую рыночную стоимость игроков с 2004 года по настоящий момент. Кварацхелия сейчас стоит 85 миллионов евро, это его лучший результат в карьере. На втором месте расположился украинский хавбек «Челси» Михаил Мудрик, его оценивают в 60 миллионов. Тройку замкнул его соотечественник Андрей Шевченко. В 2006 году он стоил 51 миллион.
Среди россиян самым дорогими футболистами названы хавбек «Монако» Александр Головин и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Их стоимость на пике оценивалась в 30 миллионов евро. В рейтинге они делят шестое-восьмое места с украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским.
Кварацхелия в минувшем сезоне стал чемпионом Италии вместе с «Наполи». Он также был признан лучшим игроком турнира.