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03:52, 13 июля 2023Мир

В США рассказали о судьбе Украины в случае победы России

Политолог Миршаймер: Украина превратится в государство-обрубок, если победит Россия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае победы России в конфликте Украина потеряет примерно половину своей территории и превратится в государство-обрубок. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с South China Morning Post.

По его словам, при таком исходе Украину не примет ни Евросоюз (ЕС), ни НАТО, поскольку она не будет удовлетворять критериям вступления. Также, добавил политолог, республика будет неспособна вести крупные боевые действия против России. «Я думаю, что это будет конечным результатом», — заявил он.

Украина, согласно прогнозам Миршаймера, лишится «нескольких больших кусков», в общей сложности равных примерно половине ее территории. Кроме того, политолог призвал западные страны готовиться к «неприятной» победе России. Активные боевые действия, предположил он, будут идти еще два года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева. Он уточнил, что сейчас Москва не видит признаки изменения подобной позиции, в частности, из-за продолжения поставок оружия украинской армии со стороны западных стран.

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    Марина Совина
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