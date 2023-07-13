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00:02, 13 июля 2023Мир

Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

Глава МИД России Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил ООН за действия в связи с прорывом дамбы на Каховской ГЭС. Об этом глава ведомства заявил в интервью «Ленте.ру».

«Ооновские агентства ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», — заявил он.

Лавров также прокомментировал реакции международных гуманитарных организаций на случившееся. По его словам, никаких принципиальных оценок с их стороны не прозвучало, как в случае с диверсией на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» и терактом против «Северных потоков».

Ранее ООН уличили в проявлении двойных стандартов при оказании помощи Украине. Москва неоднократно обращала внимание организации на отсутствие необходимых условий безопасности для снабжения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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    Виктория Кондратьева
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