Глава МИД России Лавров обвинил ООН в выполнении «политического заказа» Запада

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил ООН за действия в связи с прорывом дамбы на Каховской ГЭС. Об этом глава ведомства заявил в интервью «Ленте.ру».

«Ооновские агентства ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», — заявил он.

Лавров также прокомментировал реакции международных гуманитарных организаций на случившееся. По его словам, никаких принципиальных оценок с их стороны не прозвучало, как в случае с диверсией на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» и терактом против «Северных потоков».

Ранее ООН уличили в проявлении двойных стандартов при оказании помощи Украине. Москва неоднократно обращала внимание организации на отсутствие необходимых условий безопасности для снабжения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.