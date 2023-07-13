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19:59, 13 июля 2023Экономика

Утилизационный сбор на автомобили предложили отменить

Лидер СРЗП Миронов предложил отменить утилизационный сбор на автомобили

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Утилизационный сбор на автомобили в России необходимо отменить. Такое предложение опубликовал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он считает, что решение правительства о повышении ставки сбора для ввозимых в страну машин вызовет резкий рост цен на авторынке. Вместо этого Миронов предлагает ввести «нормальные» ввозные пошлины на иномарки, так, чтобы общие затраты импортеров не выросли. Глава думской фракции отметил, что такой шаг поможет и отечественным предприятиям пережить падение рубля.

Миронов напомнил, что первоначально утильсбор выл введен после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). По его словам, тогда властям пришлось снижать ввозные пошлины, и для возмещения потерь бюджета был придуман новый налог.

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Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что с 1 августа в России повысится утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, которые ввозятся в Россию для перепродажи. Он напомнил, что защитить таким образом местный рынок от импорта неоднократно предлагали российские автопроизводители и политические деятели.

Позднее стали известны параметры индексации ставки сбора. Для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя она увеличится в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих авто — в 2,5-3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза.

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