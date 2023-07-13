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20:51, 13 июля 2023Среда обитания

В Госдуме обеспокоились опасным для мозга планктоном в российских водах

В Госдуме попросили Роспотребнадзор проверить опасность планктона вблизи Владивостока

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Госдуме обеспокоились найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном. Депутат от региона Валерий Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность микроводрослей, передают «Известия».

Речь идет о появлении микроводорослей псевдоницший (Pseudo-nitzschia). Селезнев отметил, что новость о связанном с этим видом риске для здоровья быстро распространяется среди граждан и на фоне сезона отпусков и ростом интереса к региону создает напряженность среди местных жителей и туристов.

Депутат призвал срочно провести проверку, чтобы разъяснить, в какой мере планктон опасен для человека и какое воздействие он оказывает на санитарно-эпидемиологическую безопасность региона.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали появление микроводорослей псевдоницший вблизи Владивостока. Эти диатомовые водоросли выделяют домоевую кислоту — нейротоксин, который может попасть в организм человека через употребление в пищу моллюсков и ракообразных, питающихся водорослями. Соединение повреждает головной мозг и нарушает работу почек.

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