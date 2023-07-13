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11:57, 13 июля 2023Россия

Три четверти россиян назвали недопустимым ядерный удар на Украине

Russian Field: три четверти россиян сочли недопустимым ядерный удар в ходе СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Три четверти россиян — 74 процента опрошенных — выступили против применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции (СВО). К таким выводам пришли специалисты компании Russian Field в ходе социологического исследования, их результаты есть в распоряжении РБК.

Социологи задавали респондентам вопрос «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на Украине

Допустимым ядерный удар сочли 16 процентов опрошенных. Треть из них уточнила, что это возможно только при угрозе поражения России. Еще 5 процентов участников опроса затруднились с ответом, 4 процента предложили другие варианты ответа и 1 процент отказался отвечать.

Среди тех, кто считает возможным ядерный удар на Украине, больше мужчин, чем женщин. Их возраст составил от 30 до 44 лет.

Специалисты опрашивали респондентов методом телефонного опроса, в котором приняли участие 1604 человека. Исследование проводилось в период с 16 по 19 июня.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, описывая два быстрых варианта завершения любой войны, заявлял, что она закончится либо подписанием мирного договора, либо применением ядерного оружия. Российский политик также называл две причины вероятного ядерного апокалипсиса. Первой оказалось состояние противостояния в мире, которое, по его мнению, хуже, чем во времена Карибского кризиса. Вторая причина вероятного апокалипсиса связана с тем, что ядерное оружие в истории человечества уже применялось «известно кем и где», поэтому никакого табу на его использование нет.

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    Анастасия Шейкина
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