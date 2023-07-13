Владимир Зеленский заявил о готовности заключать договоры по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о готовности заключать договоры с партнерами по гарантиям безопасности для страны.

Политик провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. «Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды», — подчеркнул он.

По его словам, Украина готовит почву для следующего саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе, на котором так и не озвучили приглашение страны в альянс.

При этом Зеленский заявил, что все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство страны в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом.