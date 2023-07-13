Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 13 июля 2023Силовые структуры

Российского подростка осудили на 10 месяцев за угон трех автомобилей

В Пскове 17-летнего подростка приговорили к 10 месяцам колонии за угон трех автомобилей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Пскове 17-летнего подростка приговорили к 10 месяцам воспитательной колонии за угон трех автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 7 января 2022 года юноша, находясь в нетрезвом виде, угнал две машины в городе Остров. Одну из них он оставил в пригороде после того, как закончился бензин, а из второй выскочил, когда уходил от погони сотрудников ДПС.

Кроме того, 25 марта подросток, также будучи пьяным, вместе с подельником угнал автомобиль в Порховском районе. Однако во время поездки товарищи не справились с управлением и съехали в кювет.

Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный россиянин без прав угнал автомобиль со спящими детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В граничащем с Украиной российском регионе дрон атаковал завод

    Закрытые из-за ливней пляжи Сочи возобновили работу

    Командир «Ахмата» заявил о контроле России над Клещеевкой

    Тело женщины нашли при разборе сгоревших домов в российской деревне

    Бегунья-чемпионка Семеня сделала заявление победы в ЕСПЧ

    Массовую драку с погоней на российском пляже сняли на видео

    Windows 11 запустили на рекордно слабом компьютере

    Девушка осталась с цветными волосами после осветления в салоне красоты

    Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке

    В Москве задержали известного блогера-трансгендера Хилми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости