Российского подростка осудили на 10 месяцев за угон трех автомобилей

В Пскове 17-летнего подростка приговорили к 10 месяцам колонии за угон трех автомобилей

В Пскове 17-летнего подростка приговорили к 10 месяцам воспитательной колонии за угон трех автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 7 января 2022 года юноша, находясь в нетрезвом виде, угнал две машины в городе Остров. Одну из них он оставил в пригороде после того, как закончился бензин, а из второй выскочил, когда уходил от погони сотрудников ДПС.

Кроме того, 25 марта подросток, также будучи пьяным, вместе с подельником угнал автомобиль в Порховском районе. Однако во время поездки товарищи не справились с управлением и съехали в кювет.

Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный россиянин без прав угнал автомобиль со спящими детьми.