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20:06, 14 июля 2023Наука и техника

Выпуск смартфонов без съемных аккумуляторов запретят

Европейский совет запретил выпуск смартфонов без съемной батареи с 2027 года

Фото: Steve Johnson / Unsplash

После 2027 года с европейского рынка должны исчезнуть смартфоны без съемного аккумулятора. Об этом сообщает издание Android Authority.

Европейский совет завершил процедуру принятия правил, касающихся смартфонов. Его участники принял закон, обязывающий производителей устройств выпускать девайсы, имеющие съемную батарею. Продажу аппаратов, не имеющих съемного аккумулятора, запретят на территории Евросоюза (ЕС) с 2027 года.

По словам европейских чиновников, таким образом можно будет снизить количество отходов и повысить эффективность переработки электронного мусора. В документе на сайте Европейского совета говорится, что конечная цель закона — добиться производства смартфонов из перерабатываемых материалов.

По словам журналистов издания, закон серьезно повлияет на рынок смартфонов — очевидно, что Samsung, Apple и другие компании изменят конструкцию своих устройств. Специалисты заметили, что, несмотря на то, что закон будет действовать только на территории Евросоюза, IT-корпорации не будут выпускать гаджеты, спроектированные отдельно для Европы и отдельно — для остального мира.

О разработке законопроекта, запрещающего продажу смартфонов без съемных аккумуляторов на территории ЕС, инсайдеры рассказывали в конце 2022 года. Телефоны со сменной батареей были распространены в начале XXI века.

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    Андрей Ставицкий
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