В США высказались о точке окончания конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сама определить точку окончания конфликта

Киевские власти должны сами определить, когда и на каких условиях будет завершен конфликт на Украине. Таким образом о точке окончания военных действий высказался госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте, трансляция которой доступна на YouTube-канале Госдепартамента страны.

«Решения [о завершении конфликта] должны приниматься Украиной, потому что речь идет о ее будущем, о ее народе, о ее земле, о ее свободе», — заявил Блинкен и подчеркнул, что Вашингтон поддержит любую страну, которая сможет найти путь к выверенному и долгосрочному разрешению ситуации.

Госсекретарь также признался, что США до сих пор не видят никаких признаков, что Россия готова заняться дипломатией и положить конец боевым действиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США — на его взгляд, если Вашингтон захочет мира, то переговоры могут начаться «хоть завтра».