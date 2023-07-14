На курортах Европы зафиксирована рекордно изнуряющая жара

The Independent: резкий подъем температур в Европе объяснили продолжительным периодом жары

Туристов предупредили о рекордной изнуряющей жаре на популярных курортах Европы. Об этом сообщает The Independent.

Так, резкий подъем температур зафиксирован во Франции, Испании, Италии, Польше и Германии. Эксперты объясняют это интенсивным и продолжительным периодом жары. Отмечается, что многие достопримечательности закрыты, так как посещающим их людям понадобилась первая помощь.

По мнению экспертов, тяжелее всего путешественникам придется на Сицилии и Сардинии, где температура воздуха поднимется до отметки в 48 градусов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что путешествия в страны Евросоюза сегодня могут быть достаточно небезопасными для российских туристов ввиду высокой неопределенности при въезде и выезде. Он также заметил, что, хотя многие государства по-прежнему выдают россиянам шенгенские визы, подход у разных стран сильно отличается.