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16:33, 14 июля 2023Россия

Путин подписал указ о компенсациях семьям погибших строителей линий укрепления

Путин подписал указ о выплатах 5 млн рублей при гибели строителей приграничных укреплений
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о компенсациях семьям погибших строителей линий укрепления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно президентскому указу, члены семей россиян, погибших при строительстве фортификаций в приграничных зонах, получат пять миллионов рублей в равных долях. Если же участник возведения укреплений получит ранения, компенсация составит три миллиона рублей.

В указе отмечается, что он вступил в силу с момента подписания, а кроме того распространяется на уже имевшие место случаи гибели и ранений российских строителей.

«Указ вступает, (...) распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе.

В феврале 2023 года в Курской области под обстрел попала бригада строителей. Один из работников погиб, другой получил ранения. Пострадавшего пришлось эвакуировать вертолетом в областную клиническую больницу.

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    Марк Леонов
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