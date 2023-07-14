Главарь крупнейшей банды России Джако раскрыл свою роль в семье

Главарь крупнейшей банды России Гагиев по прозвищу Джако назвал себя подкаблучником

Главарь крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслан Гагиев, известный в криминальном мире как Джако, раскрыл свою роль в семье, выступая на процессе в Южном окружном военном суде. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

«У меня был только один номер телефона, на звонки с которого я отвечал лично, — для моих жен, детей и мамы. Второго у меня не было даже для любовниц. А зачем? Мои жены знали, что у меня были и другие женщины. Ничего такого в этом нет. При этом в моей семье я всегда был подкаблучником — женщина всем руководила», — заявил он.

Полное выступление Джако читайте тут.

21 июня Гагиев опроверг сообщения о своих планах снова жениться в СИЗО. Он заявил, что за него замуж никто не пойдет, так как он уже старый, больной и никому не нужен. «Если найдется сумасшедшая какая-то — я готов рассмотреть вопрос. А так это все глупости», — сказал он.

Гагиев прежде не раз говорил, что у него было больше 15 женщин и что он — отец 21 ребенка. «Женщин у Джако действительно было много — это правда. Что касается детей, то мы знаем, что у него четыре ребенка от разных женщин. Все эти дети — с его фамилией. Но сам Гагиев никогда не был официально женат», — рассказал в суде следователь по делу Джако.

После ареста Гагиева руководить ОПГ стала его супруга. Женщину 1968 года рождения зовут Гузаль Мастуфакулова. Джако познакомился с ней во время учебы в московском институте. Они были на одном курсе, хотя Гузаль на два года старше Аслана.

«Симпатичная узбечка из интеллигентной семьи. Если бы вы с ней пообщались, были бы поражены тем, какая у нее красивая правильная русская речь», — рассказывал источник «МК». По его словам, между супругами непростые отношения, тем не менее именно Гузаль является официальной женой Джако, она родила ему двоих детей.

При этом у Гагиева имеются еще как минимум три близкие подруги: две из них живут в Москве. Когда его задержали в Вене и отправили в тюрьму, пока решался вопрос об экстрадиции в Россию, к мужчине регулярно приходили три женщины, в том числе Гузаль. Она затем переехала в Австрию и осталась там жить. У нее имеется магазин сувениров и картин, еще было свое турагентство.