Эрдоган заявил об общей позиции с Путиным по поводу зерновой сделки

Эрдоган заявил об общей позиции с Путиным по поводу продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что имеет общую позицию с российским лидером Владимиром Путиным по поводу продления зерновой сделки. Слова главы Турции приводит Reuters.

Он напомнил, что в Турции готовятся принять Путина с визитом в августе. «И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо. «Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения. Как отмечал Путин, зерновая сделка будет продлена лишь в случае выполнения российской части соглашения.

