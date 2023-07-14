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20:54, 14 июля 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос об исключении Гурулева из комитета по обороне

Депутат Заварзин: исключение Гурулева из комитета Госдумы по обороне не обсуждалось
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Исключение депутата Госдумы Андрея Гурулева из комитета парламента по обороне не обсуждалось. Об этом заявил член комитета Виктор Заварзин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет, ничего, не обсуждался (вопрос об исключении — прим. "Ленты.ру")», — сказал парламентарий.

Ранее Гурулев опубликовал голосовое сообщение от генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак, в котором тот утверждает, что был отстранен от службы после заявлений о проблемах в Российской армии. Спартак заявил, что высказывался «откровенно и предельно жестко», поэтому вышестоящее руководство увидело в нем опасность и за день «состряпало приказ министра обороны».

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя ситуацию, выразил мнение, что Гурулев устроил из нее политическое шоу, которое «как и другие его заявления и комментарии» останется на его совести. Сенатор подчеркнул, что обращение Попова не предназначалось для общественности и изначально размещалось в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии.

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    Никита Абрамов
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