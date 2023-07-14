В Госдуме рассказали о будущем детей из семей трансгендеров

Депутат Останина: детей не будут изымать из семей трансгендеров

В России детей не будут изымать из семей трансгендеров. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

14 июля нижняя палата в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Согласно тексту документа, смена пола является основанием для аннулирования брака.

По словам Останиной, в этом случае ребенок останется с одним из родителей. «Если это кровный ребенок, никто не дает права изымать его из семьи», — пояснила она. В случае с опекой или попечительством вступивший в силу закон не будет распространяться на возникшие ранее правоотношения, подчеркнула депутат. В соответствии с российским законодательством в этом случае закон не имеет обратной силы.

Принятый депутатами закон позволяет менять пол только в случаях лечения врожденных аномалий и ряда заболеваний. Документ устанавливает запрет на проведение медицинских вмешательств, а также прием препаратов, направленных на смену пола.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции о запрете смены пола. Пресс-секретарь напомнил, что в законе предусмотрен ряд исключений.