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13:20, 14 июля 2023Забота о себе

Диетолог подсказала способ избавиться от послеобеденной сонливости

Диетолог Джонс: упадок сил после еды ощущается из-за съеденных в обед продуктов

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Спортивный диетолог Келли Джонс считает, что на уровень энергии человека влияет рацион питания и продукты, которые были съедены в обед. Как избежать сонливости и вялости во второй половине дня, она рассказала изданию Newsweek.

Джонс отметила, что если через полчаса-час после обеденного перерыва человек ощущает упадок сил, скорее всего, в его еде не был соблюден баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки. По ее словам, легкие блюда, такие как зеленый салат и нежирное мясо, почти не поднимают уровень сахара в крови, из-за этого организму не хватает энергии для физической и умственной работы. «С другой стороны, если вы выберете обед, богатый углеводами, но с низким содержанием белков, жиров и клетчатки, уровень сахара в крови может подняться слишком быстро. После чего так же быстро упадет», — говорит диетолог.

По мнению Джонс, чувство усталости может возникнуть из-за потребления чрезмерно калорийной пищи, так как организму требуется больше сил на ее переработку. Чтобы не переедать, она посоветовала не пропускать завтрак и включать в него белки, жиры, углеводы и клетчатку. Еще один способ избавиться от послеобеденной сонливости, который подсказала диетолог, — есть в обед достаточно углеводов и белков. Она предложила класть в зеленый салат с рыбой сладкий картофель и киноа, а к макаронам с курицей приготовить горох или фасоль.

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Джонс добавила, что нормально ощущать упадок сил через два-три часа после обеда. По ее словам, так организм сигнализирует о голоде. Она рекомендовала сделать в это время небольшую паузу в работе и перекусить, чтобы не переедать за ужином.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. По его мнению, отказ от первого не навредит организму.

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    Екатерина Улитина
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