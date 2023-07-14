В Тункинском нацпарке в Бурятии стало больше медведей

В Тункинском нацпарке в Бурятии стало больше медведей

В Тункинском национальном парке в Бурятии в конце июня прошли полевые работы по учету медведей — выяснилось, что хищников стало больше. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Минприроды.

Специалисты насчитали на территории нацпарка 380 медведей — это на 20 особей больше, чем в 2022 году.

Увеличение численности происходит по разным причинам, среди них качество проведения учетных работ, усиление контроля над территорией, отсутствие спортивной охоты, хороший урожай кедрового ореха и снижение факторов беспокойства.

В апреле сообщалось, что в нацпарке «Красноярские столбы» превышена численность бурых медведей — специалисты насчитали более 60 особей, но, по их словам, на территории размером 47 тысяч гектаров должно быть 40-45 медведей.