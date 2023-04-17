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15:48, 17 апреля 2023Моя страна

В российском нацпарке обнаружили переизбыток медведей

В нацпарке «Красноярские столбы» оказалась превышена численность бурых медведей

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В нацпарке «Красноярские столбы» превышена численность бурых медведев. Об этом сообщил директор учреждения Вячеслав Щербаков, передает ТАСС.

«Для такой маленькой территории, в нашем случае 47 тысяч гектаров, у нас должно быть 40-45 медведей. У нас фиксируется <…> больше 60 особей», — сообщил Щербаков.

Он призвал туристов не оставлять пищевые отходы в рекреационной зоне, чтобы это не привлекало медведей на туристические тропы.

Щербаков добавил, что встречи с медведем в местах отдыха туристов «единичны», а на время брачного периода (вторая половина мая — начало июня), нацпарк прекращает прием туристов.

Он отметил, что в нацпарке стало больше рысей — раньше их было 2-3, а теперь около девяти.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Брянский лес» в 2022 году родилось рекордное число зубрят — 22 детеныша. В заповеднике уточнили, что это исторический максимум за 13 лет работы по восстановлению популяции зубров в регионе.

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Сергей Истомин
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