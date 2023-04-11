В российском заповеднике родилось рекордное число зубрят

В заповеднике «Брянский лес» в 2022 году родилось рекордное количество зубрят

Рекордное число зубрят родилось в 2022 году в заповеднике «Брянский лес». Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Сразу 22 зубренка появились на свет в 2022 году: это исторический максимум за 13 лет работы программы по восстановлению зубров на Брянщины», — говорится в сообщении.

Традиционный учет провели сотрудники «Брянского леса» в заповеднике и окрестностях. Общее число зубров на территории заповедника и в окрестностях составляет 154 особи. Из них приблизительно 55 самцов, 73 самки и 22 теленка, родившиеся в 2022 году. Зубрята рождались на протяжении почти всего года – с середины апреля до двадцатых чисел декабря. Из родившихся 15-16 – самки.

«Туристический "зубриный" сезон в нынешнем году завершился: все приехавшие к нам на зимние экскурсии смогли увидеть в лесу, в их естественной среде, животных, восстановленных и спасенных буквально из небытия», — рассказали в заповеднике.