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16:28, 11 апреля 2023Моя страна

В российском заповеднике родилось рекордное число зубрят

В заповеднике «Брянский лес» в 2022 году родилось рекордное количество зубрят

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Рекордное число зубрят родилось в 2022 году в заповеднике «Брянский лес». Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

«Сразу 22 зубренка появились на свет в 2022 году: это исторический максимум за 13 лет работы программы по восстановлению зубров на Брянщины», — говорится в сообщении.

Традиционный учет провели сотрудники «Брянского леса» в заповеднике и окрестностях. Общее число зубров на территории заповедника и в окрестностях составляет 154 особи. Из них приблизительно 55 самцов, 73 самки и 22 теленка, родившиеся в 2022 году. Зубрята рождались на протяжении почти всего года – с середины апреля до двадцатых чисел декабря. Из родившихся 15-16 – самки.

«Туристический "зубриный" сезон в нынешнем году завершился: все приехавшие к нам на зимние экскурсии смогли увидеть в лесу, в их естественной среде, животных, восстановленных и спасенных буквально из небытия», — рассказали в заповеднике.

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Варвара Кошечкина
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