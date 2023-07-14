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14:45, 14 июля 2023Моя страна

В Тверской области состоится фестиваль карельской культуры

В Тверской области 15 июля пройдет фестиваль карельской культуры OMA RANDA

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В селе Козлово Тверской области состоится межрегиональный фестиваль карельской культуры OMA RANDA. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что мероприятие пройдет в субботу, 15 июля. Для гостей праздника будут организованы разнообразные мастер-классы по лоскутному шитью, ткачеству, плетению из ивового прута, изготовлению народной куклы и по росписи суми-э.

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«Подготовлены театрализованные представления, в том числе от театра из Санкт-Петербурга Pool Tuba, — говорится в сообщении. — Спектакли также будут представлены на детской площадке фестиваля».

Традиционно на фестивале можно будет побывать на уроке карельского языка, посмотреть уличное кино, поиграть в народные игры, продегустировать карельский хлеб из сосновой коры и испечь калитки.

Ранее стало известно, что гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» переносится с июля на август. О новой дате проведения мероприятия сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

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    Фариза Бацазова
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