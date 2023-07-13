Стала известна новая дата проведения фестиваля «Вкусная Казань»

Фестиваль «Вкусная Казань» переносится на август

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» переносится с июля на август. О новой дате проведения мероприятия сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Так, стало известно, что его перенос связан с проведением матча за OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

Отмечается, что в 2023 году фестиваль приурочен к празднованию десятилетия Универсиады. Мероприятие развернется на территории стадиона «Ак Барс Арена».

Ранее в июле сообщалось, что на проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» потратят 11,5 миллиона рублей. Согласно тендеру, фестиваль организуют у городского ЗАГСа «Чаша».