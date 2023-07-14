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12:13, 14 июля 2023Мир

Макрона освистали во время парада в Париже

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на параде в Париже в День взятия Бастилии

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, приуроченного к празднованию Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает интернет-издание Huffpost.

Свое недовольство выразили представители движения «желтых жилетов», которые пришли на Елисейские Поля, где и проходил военный парад. Отмечается, что свист возмущенных французов особенно усилился, когда кортеж главы государства проезжал перед толпой.

В апреле 2023 года Макрона во время его первой поездки в регионы после принятия пенсионной реформы освистала негодующая толпа. Французы требовали отставки главы государства, громко выражая свое недовольство его политикой. Помимо этого, они также устроили «марш пустых кастрюль», стуча ложками по принесенным с собой кастрюлям и сковородкам.

В августе 2022-го Макрона освистали местные жители города Оран во время визита главы государства в Алжир. Люди кричали президенту, чтобы он уехал в свою страну.

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    Глеб Бажуткин
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