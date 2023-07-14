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20:32, 14 июля 2023Забота о себе

Оценена польза диеты Ким Кардашьян для борьбы с псориазом

Диетолог Эми Лоусон назвала подход Ким Кардашьян к борьбе с псориазом эффективным

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Диетолог Эми Лоусон оценила эффективность диеты, которую соблюдает телезвезда Ким Кардашьян, много лет страдающая от псориаза. Мнение Лоусон приводит издание VegNews.

В 2021 году в интервью YouTube-каналу Poosh Кардашьян рассказала, что справиться с поражениями на коже из-за псориаза ей помогает растительная диета, которую она соблюдает большую часть времени за исключением периодов болезни или походов в рестораны.

Лоусон назвала подход телезвезды к борьбе с заболеванием эффективным. «Некоторые продукты помогают облегчить воспаление, связанное с псориазом. Наибольшее влияние на здоровье кожи оказывают продукты с противовоспалительными свойствами, все они имеют растительное происхождение», — говорит диетолог. Она посоветовала людям с псориазом заменить простые углеводы и сахар в рационе на овощи, фрукты, орехи, семена и бобовые. По ее мнению, наибольшую пользу приносят темные ягоды, например вишня и виноград, брюссельская капуста, темная зелень, а также богатые жирами и витаминами грецкие орехи и авокадо.

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К запрещенным при псориазе продуктам Лоусон отнесла алкоголь, красное мясо, все ультраобработанные продукты, глютен, рис, хлеб и макароны из белой муки. По словам диетолога, у некоторых обострение заболевания происходит после употребления пасленовых овощей — помидоров, перца, баклажанов или картофеля.

Ранее Ким Кардашьян продемонстрировала фанатам лицо без макияжа, пораженное псориазом. На опубликованном снимке показаны обильные красные пятна, появившиеся на щеках, подбородке и лбу знаменитости. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала кадр Кардашьян.

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    Екатерина Улитина
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