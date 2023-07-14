В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ на Времевском выступе
Рогов: Российская армия отразила атаку ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области
Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией», — заявил он.
По словам Рогова, активные боевые действия в районе села Урожайное продолжаются в течение нескольких часов, однако Вооруженные силы России продолжают удерживать позиции.
Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ барражирующим боеприпасом на купянском направлении.