В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ на Времевском выступе

Рогов: Российская армия отразила атаку ВСУ на Времевском выступе в Запорожской области

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Противник предпринял попытку захватить одну из высот, наши ребята отбили все атаки и накрывают врага артиллерией», — заявил он.

По словам Рогова, активные боевые действия в районе села Урожайное продолжаются в течение нескольких часов, однако Вооруженные силы России продолжают удерживать позиции.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ барражирующим боеприпасом на купянском направлении.