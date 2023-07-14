Премьер Израиля Нетаньяху назвал позором выдачу Швецией разрешения на сожжение Торы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позором выдачу Швецией разрешения на сожжение Торы и осудил его. Об этом политик написал в Twitter.

«Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сожжение Библии перед зданием посольства Израиля в этой стране. Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа. Священные книги всех религий должны уважаться», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции в шаббат, и призвал Стокгольм предотвратить акт ненависти.

«Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений», — подчеркнул дипломат.

Сожжение священной книги также осудил и президент Израиля Ицхак Герцог.