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15:03, 14 июля 2023Мир

Президент Израиля осудил намерение сжечь Тору в Швеции

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил намерение сжечь Тору в Швеции
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил Швецию за выдачу разрешения на сожжение Торы. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Будучи президентом Израиля, я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я сокрушаюсь, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции в шаббат, и призвал Стокгольм предотвратить акт ненависти.

«Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений», — подчеркнул дипломат.

До этого шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору у посольства Израиля в шаббат.

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    Виктория Кондратьева
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