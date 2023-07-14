Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 14 июля 2023Мир

Израиль отреагировал на намерение сжечь Тору в Швеции

МИД Израиля осудил намерение сжечь Тору в Швеции и призвал остановить акт ненависти

Фото: Odd Andersen / Pool / Getty Images

Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции и призывает Стокгольм предотвратить «акт ненависти». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Лиор Хаят в своем аккаунте в Twitter.

Накануне шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в шаббат.

«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — написал дипломат.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман также осудил разрешение на акцию.

Ранее жители Швеции решили отправить три заявки в полицию на публичное уничтожение религиозных книг. Первое прошение подала женщина, которая хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме, второе — мужчина, собирающийся сжечь Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля. Третье заявление о сожжении «религиозных текстов» 12 июля было сделано в Хельсингборге кем-то, кого полиция назвала «частным лицом».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ тяжелыми огнеметными системами

    Врач перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов

    Индия пообещала что-то сделать с застрявшими российскими рупиями

    Стюардесса показала на видео потайную комнату в самолете и восхитила подписчиков

    Шольц оговорился и пригласил Украину в НАТО

    Минобороны заявило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

    Молодые россияне променяли экологичность на красоту

    Российские войска пресекли деятельность трех ДРГ в Запорожской области

    Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии

    Российские войска отразили 16 атак ВСУ на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости