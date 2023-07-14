Израиль отреагировал на намерение сжечь Тору в Швеции

МИД Израиля осудил намерение сжечь Тору в Швеции и призвал остановить акт ненависти

Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции и призывает Стокгольм предотвратить «акт ненависти». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Лиор Хаят в своем аккаунте в Twitter.

Накануне шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в шаббат.

«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — написал дипломат.

Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман также осудил разрешение на акцию.

Ранее жители Швеции решили отправить три заявки в полицию на публичное уничтожение религиозных книг. Первое прошение подала женщина, которая хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме, второе — мужчина, собирающийся сжечь Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля. Третье заявление о сожжении «религиозных текстов» 12 июля было сделано в Хельсингборге кем-то, кого полиция назвала «частным лицом».