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15:48, 5 июля 2023Мир

Жители Швеции решили не останавливаться на сожжении Корана

Жители Швеции обратились в полицию с заявками на сожжение Торы и Библии

Фото: Unsplash

Жители Швеции решили не останавливаться на сожжении Корана и отправили три заявки в полицию на публичное уничтожение религиозных книг. Об этом сообщает Daily Mail.

Первое прошение подала женщина, которая хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме, второе — мужчина, собирающийся сжечь Тору и Библию у посольства Израиля 15 июля.

Третье заявление о сожжении «религиозных текстов» 12 июля было сделано в Хельсингборге кем-то, кого полиция назвала «частным лицом».

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

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    Виктория Кондратьева
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