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15:39, 14 июля 2023Экономика

Стало известно об угрозе нехватки вакцин для свиней в России

Российские свиноводы предупредили о возможном дефиците вакцин и росте их стоимости

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские свиноводы предупредили о возможной угрозе нехватки вакцин и ветеринарных препаратов. Об этом со ссылкой на заявления представителей крупных агрохолдингов пишут «Ведомости».

С 1 сентября вступят в силу новые правила регистрации такой продукции, принятые еще в июле 2021 года. Теперь иностранные производители вакцин и препаратов должны будут проходить инспекцию своих предприятий и получать международный сертификат GMP (подтверждает соответствие требованиям к организации производства и контроля качества лекарственных средств — прим. «Ленты.ру»).

Однако в 60 процентах случаев Россельхознадзор выносит отказ в выдаче сертификатов по результатам проверок, отметил представитель Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ). При этом стало известно, что из 26 поставляемых в Россию на текущий момент вакцин для свиней с 1 сентября доступными останутся только 11, заявили эксперты.

Директор департамента свиноводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко считает, что если на рынке останется только малая доля из имеющихся сейчас вакцин, то цена на оставшиеся поднимется. Согласен с риском подорожания и представитель АПХ «Мираторг» — не только из-за снижения предложения, но и из-за падения курса рубля.

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При этом если прекратится ввоз в Россию критичных препаратов, не имеющих аналогов у отечественных компаний, то производственные показатели свиноводов снизятся, что приведет к росту себестоимости мяса, добавил он. Сейчас проводится работа по рассмотрению аналогов, а также ведутся консультации с Россельхознадзором для поиска компромисса, добавил представитель «Мираторг».

В Россельхознадзоре назвали сложившуюся ситуацию «искусственно создаваемым информационным поводом» со стороны иностранных производителей из недружественных стран, которые пытаются дестабилизировать российский рынок и изменить требования законодательства в угоду своим интересам. Ведомство не ожидает дефицита вакцин, так как в стране в достаточном количестве производится полный спектр иммунобиологических препаратов для свиней.

Ранее АВФАРМ предупредил, что ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов может привести к нехватке доступных импортных лекарств для домашних животных. С 1 сентября россияне могут остаться без кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств для собак и кошек, разработанных в последние три-семь лет, предупредили эксперты.

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