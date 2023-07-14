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02:37, 14 июля 2023Бывший СССР

В Одесской области и Кривом Роге произошли взрывы

ТСН: в Одесской области и Кривом Роге произошли взрывы

Фото: Stringer / Reuters

В Одесской области и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозах ударов в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В этих регионах, а также в Сумской, Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Ночью 13 июля сообщалось о серии взрывов в Киеве. Также детонации прозвучали в Полтаве. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в украинской столице и Борисполе, а также Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины действовала воздушная тревога.

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    Марина Совина
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