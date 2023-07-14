Захарова оценила акции с сожжением Корана на Западе

Захарова назвала сожжение Корана на Западе новой нормальностью либеральной диктатуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила акции с сожжением Корана на Западе. По ее словам, подобная ситуация является «новой нормальностью» либеральной диктатуры.

Дипломат напомнила, что Швеция объявляла международных террористов на Северном Кавказе борцами за свободу, а сейчас активно поддерживает Украину.

«И весь Запад считает такое поведение "нахождением на правильной стороне истории". Сожжение святых книг — ещё одно проявление "новой нормальности" либеральной диктатуры», — подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что разрешение полицией Швеций акции по сожжению Библии является абсолютным безумием и проявлением патологического неуважения по отношению к представителям традиционных религий.

