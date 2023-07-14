В РПЦ назвали абсолютным безумием разрешение на сожжение священных книг в Швеции

В РПЦ осудили правительство Швеции из-за разрешения акции с сожжением священных книг

Разрешение полицией Швеций акции по сожжению Библии является абсолютным безумием и проявлением патологического неуважения по отношению к представителям традиционных религий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Я считаю, что попытка сжигать священные книги традиционных религий является абсолютным безумием и демонстрирует совершенно иррациональное, патологическое неуважением к людям традиционных религий», — заявил представитель РПЦ.

По словам Кипшидзе, такие акции приводят к нестабильности в обществе.

«Подобного рода акции, которое шведское правительство на каком-то уровне разрешает, поощряет, ничего хорошего не достигнут, кроме того, что разрушат межрелигиозный мир, настроят людей против друг друга и создадут неблагоприятные условия для жизни представителей всех религий», — добавил он.

Ранее, как передавал ТАСС, стокгольмская полиция разрешила акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу. По данным агентства, до этого соответствующую заявку подал 30-летний мужчина, сообщив, что такая манифестация — это «символическое собрание ради свободы слова».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позором выдачу Швецией разрешения на сожжение Торы перед зданием израильского посольства в Швеции в шаббат.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.