В Кремле ответили на желание африканской миссии по Украине встретиться с Путиным

Песков: у глав стран африканской миссии по Украине будет возможность пообщаться с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на желание лидеров семи африканских стран-участников мирной инициативы по Украине встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка. Его слова передает ТАСС.

«Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, ожидается ли на саммите встреча глав стран африканской миссии по Украине с Путиным.

О том, что лидеры африканских стран-участников мирной миссии по Украине захотели встретиться с Путиным, стало известно ранее 15 июля. Уточнялось, что желание пообщаться с российским лидером выразили главы Египта, Замбии, Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР и Коморских Островов.

17 июня российский президент показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. В ходе встречи с африканской делегацией Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.