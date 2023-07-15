Лидеры африканской мирной миссии по Украине снова захотели встретиться с Путиным

Главы семи стран Африки снова встретятся с Путиным и обсудят мирную миссию по Украине

Лидеры семи африканских стран-участников мирной инициативы по Украине захотели приехать в Санкт-Петербург и снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Да, такое мероприятие готовится», — заявили высокопоставленные дипломаты, отмечая, что желание встретиться с российским президентом до открытия или после саммита выразили главы Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

«Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита», — указал один из собеседников агентства.

17 июня Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Российский лидер добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.