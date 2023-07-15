Семерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян арестовали

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в покушении на Собчак и Симоньян

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналиста Ксению Собчак и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает РИА Новости на пресс-службу суда.

«Ходатайства следователя <...> удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023», — говорится в сообщении.