В Госдуме заявили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии в вопросе Крыма

Депутат Госдумы Белик: главком ВСУ Залужный признался в бессилии в вопросе захвата Крыма

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный фактически признался в бессилии в вопросе захвата Крыма. Об этом депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости.

Белик прокомментировал недавнее интервью Залужного американской газете Washington Post, в котором тот рассказал, что пойдет на захват Крыма сразу после того, как у него появятся средства на это. По мнению депутата, главком ВСУ фактически забил гвоздь в обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым, признавшись, что у него нет ни сил, ни средств для того, чтобы отправиться в наступление на полуостров.

Белик оценил заявление Залужного как «пощечину Зеленскому и его горе-стратегам». Он добавил, что в данный момент на Украине, с одной стороны, вещает команда президента, подающая гражданам ложные надежды на скорое взятие новых регионов России и Крыма, а с другой — Залужный, который откровенно говорит о том, что не может и приблизиться к полуострову. «Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа», — заключил депутат Госдумы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Залужного о возможности захвата Крыма провокационным.

В вышедшем 14 июля интервью Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о желании захватить Крым при наличии средств. Он подчеркнул, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.