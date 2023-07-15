В России отреагировали на заявление Залужного о захвате Крыма

Депутат Чепа назвал провокационным заявление Залужного о захвате Крыма

Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о возможности захвата Крыма является провокационным, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на высказывание украинского военачальника.

«В заявлении Залужного слышна очередная просьба получить оружие для дальнейшей эскалации напряженности. И в качестве аванса он говорит о том, что если будет оружие, то Украина захватит или попытается захватить Крым», — отметил Чепа.

Парламентарий добавил, что сегодня любая попытка дальнейшей эскалации, связанной с территорией России, вызовет более серьезные ответные шаги.

«А учитывая непредсказуемые действия многих глав стран альянса, все больше и больше возникает опасность развязывания более серьезного конфликта. Сегодня более здравые политики в мире это прекрасно видят и прекрасно понимают», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее главнокомандующий ВСУ Залужный заявил о желании захватить Крым при наличии средств. Он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что, пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен. Он подчеркнул, что не может представить республику без полуострова.

