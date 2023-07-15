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17:01, 15 июля 2023Мир

Президент Южной Кореи заявил о вере в чудо на реке Днепр

Президент Южной Кореи Сок Ель заявил, что верит в экономическое чудо на реке Днепр

Фото: The Presidential Office / Yonhap / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель верит в возможность стремительного роста украинской экономики, подобно «чуду на реке Ханган». Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию вел телеканал «Ёнхап».

«Верю, что обязательно свершится чудо на реке Днепр. В пользу этой возможности говорит история послевоенного восстановления и процветания Республики Кореи», — заявил Сок Ель.

По информации из открытых источников, «чудом на реке Ханган» называют экономический рывок Южной Кореи, который начался в 1960-х годах. Он позволил стране развить сильную экономику с высокотехнологическими отраслями, несмотря на последствия Корейской войны, завершившейся в 1953 году.

Ранее Сок Ель заявил, что в 2023 году Сеул выделит Киеву 150 миллионов долларов. Он также напомнил, что Южная Корея направила Украине 100 миллионов долларов.

Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину 15 июля. Южнокорейский лидер и его супруга Ким посетили Бучу и Ирпень в Киевской области.

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    Константин Лысяков
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