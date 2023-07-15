В России предложили выбрать пилотные регионы для новых правил продажи алкоголя

В Госдуме предложили ввести продажу алкоголя только в спецмагазинах в пилотных регионах

В России необходимо ввести продажу алкоголя только в спецмагазинах в пилотных регионах, заявил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Об этом пишет Ura.ru.

Он предложил протестировать инициативу депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в супермаркетах и реализации его только в специализированных магазинах. «Выделить три-шесть пилотных регионов, с которыми это проработать. Почему нет? И запустить такую идею», — отметил Хамзаев. Он призвал выбрать пилотные регионы для новых правил продажи алкоголя.

По его мнению, по итогу работы проекта можно будет оценить эффект. «Вопрос народосбережения, защита здоровья граждан в приоритете для всех», — указал он. Политик добавил, что в Финляндии был положительный опыт применения подобной инициативы. «В свое время финны пошли по такой модели. Был такой опыт, когда в 1970-е годы скачок потребления алкоголя имел агрессивный характер», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого предлагается продавать алкоголь только в специализированных магазинах, а его реализацию в супермаркетах запретить.