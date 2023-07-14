В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в супермаркетах

URA.RU: в Госдуме предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, в рамках которого предлагается продавать алкоголь только в специализированных магазинах, а его реализацию в супермаркетах запретить. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что инициатива позволит исключить спонтанное приобретение алкогольной продукции, поскольку часто граждане покупают продукты по скидкам и за баллы — в том числе, и алкогольную продукцию.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с изданием подчеркнул, что также подобная практика снизит число продаваемого контрафакта и случаев продажи алкоголя детям.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Диденко уточнил, что в законе будет исключение, если его согласует правительство России: «В малонаселенных пунктах и отдаленных районах, где существует единственный торговый объект, возможно, в порядке исключения продажа спиртного вместе с товарами народного потребления».

13 июля в окончательном чтении в Госдуме приняли закон об обеспечении легальности и государственного контроля за производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи